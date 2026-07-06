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06 июля 2026 в 16:05

С весны до самых заморозков: посадила эти многолетники — и клумба не пустует весь сезон

Фото: D-NEWS.ru
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Красивый сад не обязательно означает десятки пакетиков семян каждую весну. Многие многолетники способны годами расти на одном месте, становясь только пышнее. Они не требуют ежегодной посадки, хорошо зимуют и каждый сезон снова превращают участок в яркий цветник.

Одними из самых надежных считаются многолетние астры, или октябринки. В зависимости от сорта они вырастают от 30 см до 1,5–1,7 м и цветут с конца лета до самых заморозков. Правда, в сырую погоду растения могут поражаться мучнистой росой, поэтому весной и в начале сезона желательно проводить профилактические обработки.

Еще один любимец садоводов — очиток видный. Весной он украшает клумбу аккуратными сизо-зелеными розетками, летом формирует плотные кусты, а к осени покрывается крупными розовыми или бордовыми соцветиями. Очиток хорошо переносит засуху и практически не требует ухода.

Для ярких красок отлично подходят гелениумы, рудбекии и эхинацеи. Гелениум цветет с июля–августа до осени, образуя крупные куртины с желтыми, оранжевыми и красными цветками. Рудбекия быстро разрастается и нередко дает самосев, а эхинацея не только украшает клумбу, но и привлекает пчел и бабочек.

Любителям классических садов стоит посадить нивяник обыкновенный. Это та самая крупная садовая ромашка, которая без проблем растет много лет. Раз в несколько лет кусты желательно делить, чтобы цветение оставалось таким же обильным.

Если хочется добавить клумбе высоты, обратите внимание на настоящих гигантов. Лабазник вязолистный вырастает до 2 метров и образует душистые кремовые метелки. Волжанка двудомная прекрасно чувствует себя в полутени и ежегодно выпускает огромные белые соцветия. Не менее эффектен посконник, который летом украшает сад крупными розовыми или пурпурными «шапками» цветков на высоких бордовых стеблях.

Именно такие многолетники делают сад объемным, живым и позволяют годами любоваться цветением без ежегодной перекопки и постоянных пересадок.

Проверено редакцией
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