С весны до самых заморозков: посадила эти многолетники — и клумба не пустует весь сезон

Красивый сад не обязательно означает десятки пакетиков семян каждую весну. Многие многолетники способны годами расти на одном месте, становясь только пышнее. Они не требуют ежегодной посадки, хорошо зимуют и каждый сезон снова превращают участок в яркий цветник.
Одними из самых надежных считаются многолетние астры, или октябринки. В зависимости от сорта они вырастают от 30 см до 1,5–1,7 м и цветут с конца лета до самых заморозков. Правда, в сырую погоду растения могут поражаться мучнистой росой, поэтому весной и в начале сезона желательно проводить профилактические обработки.
Еще один любимец садоводов — очиток видный. Весной он украшает клумбу аккуратными сизо-зелеными розетками, летом формирует плотные кусты, а к осени покрывается крупными розовыми или бордовыми соцветиями. Очиток хорошо переносит засуху и практически не требует ухода.
Для ярких красок отлично подходят гелениумы, рудбекии и эхинацеи. Гелениум цветет с июля–августа до осени, образуя крупные куртины с желтыми, оранжевыми и красными цветками. Рудбекия быстро разрастается и нередко дает самосев, а эхинацея не только украшает клумбу, но и привлекает пчел и бабочек.
Любителям классических садов стоит посадить нивяник обыкновенный. Это та самая крупная садовая ромашка, которая без проблем растет много лет. Раз в несколько лет кусты желательно делить, чтобы цветение оставалось таким же обильным.
Если хочется добавить клумбе высоты, обратите внимание на настоящих гигантов. Лабазник вязолистный вырастает до 2 метров и образует душистые кремовые метелки. Волжанка двудомная прекрасно чувствует себя в полутени и ежегодно выпускает огромные белые соцветия. Не менее эффектен посконник, который летом украшает сад крупными розовыми или пурпурными «шапками» цветков на высоких бордовых стеблях.
Именно такие многолетники делают сад объемным, живым и позволяют годами любоваться цветением без ежегодной перекопки и постоянных пересадок.