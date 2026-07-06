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06 июля 2026 в 10:15

Посадила один куст — теперь в саду «огненный водопад». Этот многолетник притягивает взгляды

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется добавить в сад яркий акцент, который невозможно не заметить, стоит обратить внимание на крокосмию. Во время цветения ее длинные изогнутые цветоносы буквально усыпаны десятками ярких воронковидных цветков. Со стороны кажется, будто над клумбой застыл настоящий огненный водопад. При этом растение выглядит эффектно не только в одиночной посадке, но и рядом со злаками, эхинацеями, шалфеем и декоративными травами.

В зависимости от сорта крокосмия вырастает от 60 до 120 см. Цветение начинается в июле и продолжается до конца августа, а у некоторых сортов — до сентября. Цветки могут быть ярко-красными, оранжевыми или желтыми, а после их увядания декоративность сохраняют изящно изогнутые цветоносы и мечевидные листья.

Крокосмия предпочитает солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву без застоя воды. Она достаточно засухоустойчива, однако наиболее обильное цветение показывает при регулярном поливе в жаркую погоду. На одном месте растение может расти 4–5 лет, после чего разросшиеся клубнелуковицы рекомендуется разделить и рассадить.

В южных регионах крокосмия успешно зимует в открытом грунте под слоем мульчи. В средней полосе России зимостойкие сорта, например Lucifer, нередко выращивают с укрытием, но в районах с суровыми и малоснежными зимами клубнелуковицы надежнее выкапывать осенью и хранить до весны в прохладном помещении. Именно такой способ позволяет ежегодно получать мощные кусты и обильное цветение.

Главное достоинство крокосмии — она мгновенно притягивает взгляд. Всего несколько кустов способны превратить обычную клумбу в композицию, которая выглядит ярко, современно и остается эффектной практически до конца лета.

Проверено редакцией
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