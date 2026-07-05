Розовое облако высотой два метра. Этот многолетник сложно забыть после первой встречи

Если хочется посадить растение, которое станет главным акцентом сада, обратите внимание на лабазник красный Venusta Magnifica. Во время цветения он выпускает огромные воздушные метелки насыщенно-розового цвета, из-за которых кажется, будто над клумбой зависло пушистое облако. При этом декоративным остается не только цветение — крупные резные листья украшают растение с весны до осени.

Главное достоинство сорта — впечатляющие размеры. Взрослый куст обычно достигает 1,5–2,5 метра в высоту и около метра в ширину. Цветение продолжается с июля до августа, а ароматные соцветия привлекают пчел и бабочек. Благодаря прочным стеблям растение хорошо держит форму и эффектно смотрится на заднем плане цветников или возле водоемов.

Лабазник предпочитает плодородную влажную почву и солнечное место или легкую полутень. В отличие от многих высокорослых многолетников, он прекрасно чувствует себя там, где земля долго остается влажной. Именно поэтому его часто используют для оформления берегов прудов, ручьев и дождевых садов. Засуху растение переносит значительно хуже, поэтому в жаркое лето ему нужен регулярный полив.

Еще один плюс — долговечность. На одном месте лабазник способен расти много лет, постепенно превращаясь в крупный эффектный куст. Он отличается высокой зимостойкостью (зоны USDA 3–8), поэтому успешно зимует без укрытия в большинстве регионов с холодными зимами. После окончания сезона стебли достаточно срезать, а весной растение быстро трогается в рост и вновь выпускает свои знаменитые розовые «облака».