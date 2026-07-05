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05 июля 2026 в 21:08

Розовое облако высотой два метра. Этот многолетник сложно забыть после первой встречи

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется посадить растение, которое станет главным акцентом сада, обратите внимание на лабазник красный Venusta Magnifica. Во время цветения он выпускает огромные воздушные метелки насыщенно-розового цвета, из-за которых кажется, будто над клумбой зависло пушистое облако. При этом декоративным остается не только цветение — крупные резные листья украшают растение с весны до осени.

Главное достоинство сорта — впечатляющие размеры. Взрослый куст обычно достигает 1,5–2,5 метра в высоту и около метра в ширину. Цветение продолжается с июля до августа, а ароматные соцветия привлекают пчел и бабочек. Благодаря прочным стеблям растение хорошо держит форму и эффектно смотрится на заднем плане цветников или возле водоемов.

Лабазник предпочитает плодородную влажную почву и солнечное место или легкую полутень. В отличие от многих высокорослых многолетников, он прекрасно чувствует себя там, где земля долго остается влажной. Именно поэтому его часто используют для оформления берегов прудов, ручьев и дождевых садов. Засуху растение переносит значительно хуже, поэтому в жаркое лето ему нужен регулярный полив.

Еще один плюс — долговечность. На одном месте лабазник способен расти много лет, постепенно превращаясь в крупный эффектный куст. Он отличается высокой зимостойкостью (зоны USDA 3–8), поэтому успешно зимует без укрытия в большинстве регионов с холодными зимами. После окончания сезона стебли достаточно срезать, а весной растение быстро трогается в рост и вновь выпускает свои знаменитые розовые «облака».

Проверено редакцией
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