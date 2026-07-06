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06 июля 2026 в 00:29

В Московской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Московской области объявлена беспилотная опасность, следует из данных системы РСЧС. Жителям региона направлены рекомендации по безопасности.

В частности, людей просят не подходить к окнам и по возможности пройти в укрытие. Сообщение носит предупредительный характер. Дополнительные подробности на момент публикации не приводятся.

Утром 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря. В ночь на 4 июля перехватили 389 украинских беспилотников. Утром 3 июля сообщалось о 155 сбитых беспилотниках.

Также стало известно, что за минувшую неделю система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами отразила 122 атаки со стороны Украины. ВСУ активно используют тактику комбинированных налетов с применением ударных беспилотников, нацеленных как на гражданские объекты, так и на критическую инфраструктуру регионов.

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