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05 июля 2026 в 19:05

Вертолет прибыл спасать человека после массового ДТП в Москве

Пострадавшего эвакуируют на вертолете после аварии на Киевском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На Киевском шоссе в столице произошла серьезная авария, сообщает «Москва 24». По его данным, одного пострадавшего эвакуируют на вертолете.

Отмечается, что столкнулись три автомобиля, у одной из машин серьезные повреждения. На место прибыли экстренные службы, пожарные и вертолет санитарной авиации.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате лобового столкновения Renault Duster и Audi на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Еще двое пострадали, в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. Авария произошла на 438-м км трассы А-114 2 июня.

До этого 16-летний мотоциклист в Смоленской области погиб после столкновения с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, в Пермском крае на трассе столкнулись грузовик и легковушка, жертвами стали четыре человека, из них двое детей. Авария случилась на 112-м километре дороги Р-243 при подъезде к Ижевску. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового авто травмирован.

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