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06 июля 2026 в 00:23

СК начал проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде

Фото: Gian Mattia DÃ¢â‚¬â„¢Alberto/Global Look Press
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Следователи начали проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде, где в кабинках оказались люди, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, поводом для проверки стал инцидент с остановкой канатной дороги над Волгой. Ранее сообщалось, что на опоре №6 произошла внеплановая остановка. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, ливень и сильные порывы ветра.

После остановки посадка пассажиров была прекращена. В двух кабинках, находившихся ближе к станции «Сенная», оставались 16 человек. Все они были эвакуированы спасателями.

Канатная дорога соединяет Нижний Новгород и город Бор, проходя над рекой Волгой. Ее протяженность составляет более 3,5 километра.

Ранее сотрудники МЧС завершили операцию по спасению людей, которые оказались заблокированы в кабинках канатной дороги в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении службы. В результате разгула стихии и шквалистого ураганного ветра на переправе над Волгой в общей сложности застряли 16 пассажиров.

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