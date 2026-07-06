Посадите этот куст — до осени клумба будет покрыта пушистыми шарами небесно-голубого цвета с сиреневым отливом. Многолетник-нежность

Посадите этот куст — до осени клумба будет покрыта пушистыми шарами небесно-голубого цвета с сиреневым отливом. Многолетник-нежность

Агератум «голубой шар» — это растение, способное превратить любой сад в небесный уголок. Его главное сокровище — это пушистые плотные соцветия-корзинки насыщенного голубого оттенка с лавандовым или сиреневым отливом. Каждый цветок похож на маленькую пушистую звездочку, а собранные в щитки, они образуют идеальные шары диаметром 6–8 см.

Этот сорт относится к семейству астровых и в средней полосе чаще выращивается как однолетник. Однако в южных регионах при правильном укрытии он может радовать несколько лет. Куст компактный, ветвистый, шаровидной формы, достигает высоты 20–30 см. Крупные листья придают ему особую привлекательность.

Цветение у «голубого шара» — настоящее долгое шоу. Оно начинается в конце июня и продолжается до самых заморозков, не прерываясь даже в дождливую погоду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.