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06 июля 2026 в 13:09

Вы точно захотите себе хойю: восковые звезды, сердечки и серебряные листья — одна красивее другой

Фото: D-NEWS.ru
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Хойя давно перестала быть просто «бабушкиной лианой на шкафу». Сейчас это настоящее коллекционное растение: у одних сортов листья похожи на сердечки, у других — на скрученные веревочки, у третьих они покрыты серебристыми брызгами, будто их припорошили пудрой.

Самая известная — хойя мясистая. Именно от нее произошли любимые комнатные сорта: «кримсон куин» с кремово-розовой каймой по краям листьев, «кримсон принцесс» со светлой серединой и зелеными краями, а также «компакта», которую часто называют «индийской веревкой» за плотные закрученные листья. Есть и сорт «челси» — с глянцевыми округлыми листьями, слегка вогнутыми внутрь.

Совсем другой характер у хойи «керри». Ее узнают по плотным листьям в форме сердечек, благодаря которым растение часто называют «деревом любви». Хойя «пубикаликс» ценится за быстрый рост и темные звездчатые цветки, а хойя «лакуноза» — за мелкие аккуратные листья и ароматные белые соцветия с красноватой серединкой.

Для подвесных кашпо особенно хороши хойя «линеарис» с длинными тонкими свисающими побегами и хойя «куртисии» с миниатюрными пятнистыми листочками. А если хочется крупной эффектной листвы, стоит присмотреться к хойе «обовата»: ее круглые мясистые листья часто украшены серебристым крапом.

Цветет хойя восковыми звездочками, собранными в плотные зонтики. У одних сортов аромат напоминает мед, у других — ваниль или пряности, причем сильнее всего он ощущается вечером. Главное правило ухода простое: яркий рассеянный свет, рыхлый воздухопроницаемый грунт, умеренный полив после просыхания почвы и никаких срезанных цветоносов — именно на них хойя чаще всего зацветает повторно.

Проверено редакцией
сорта
уход
листья
цветки
Керри
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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