Компост и органика из кухонных отходов: как не тратить деньги на удобрения

Компост и органика из кухонных отходов: как не тратить деньги на удобрения

Каждый год мы выбрасываем сотни килограммов кухонных отходов, даже не задумываясь о том, что это не мусор, а ценное органическое сырье. Луковая шелуха, яичная скорлупа, банановая кожура и кофейная гуща — все это может превратиться в мощные и абсолютно бесплатные удобрения из подручных средств для огорода. Органические удобрения, приготовленные своими руками, позволяют не только сэкономить на покупных подкормках, но и получить экологически чистый урожай, ведь вы точно знаете, что входит в их состав. В этой статье мы расскажем, как превратить кухонные отходы в богатую органику, что можно класть в компост на даче и какие рецепты работают лучше всего.

Что можно и чего нельзя класть в компост

Создание качественного гумуса требует строгого соблюдения баланса между углеродосодержащими и азотосодержащими компонентами.

Компост из пищевых отходов на даче — основа органического земледелия. Он обогащает почву, улучшает ее структуру и насыщает растения необходимыми элементами.

Что можно класть в компост на даче? Прежде всего растительные остатки. К «зеленым» материалам, богатым азотом, относятся овощные и фруктовые очистки, кожура бананов, картофельные и морковные кожурки, огрызки яблок, спитая чайная заварка и кофейная гуща, скошенная трава и сорняки без семян. К «коричневым» материалам, содержащим углерод, — солома, сено, сухие листья, мелкие ветки, измельченный картон и бумага без цветных иллюстраций и ламинации. Эти элементы быстро перегнивают, формируя рыхлую однородную структуру.

Однако существуют жесткие ограничения, нарушение которых приведет к гниению и появлению неприятного запаха. Что можно класть в компост на даче, мы разобрались, а чего нельзя? Мясо, рыбу, жиры, масло, сыр, глянцевую бумагу, больные растения и сорняки с семенами лучше оставить в стороне. Эти отходы либо привлекают вредителей, либо содержат токсины, либо просто не разлагаются в домашних условиях.

Удобрения из отходов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Луковая шелуха — бесплатное удобрение и средство от вредителей

Луковая шелуха как удобрение — настоящая находка для огородников. Она богата фитонцидами, витаминами группы В и микроэлементами, которые не только питают растения, но и защищают их от болезней и вредителей.

Большинство хозяек считает это отходом, даже не подозревая, насколько эффективна обычная луковая шелуха как удобрение для томатов, огурцов и картофеля. Ее богатый химический состав не только стимулирует рост надземной части растений, но и укрепляет их иммунитет против грибковых инфекций. Настои на ее основе отлично подходят для полива рассады в весенний период.

Помимо питательных свойств, этот продукт обладает мощным дезинфицирующим эффектом. Опрыскивание грядок луковым отваром помогает быстро избавиться от тли, паутинного клеща и трипсов без применения агрессивных ядохимикатов. Сухая луковая шелуха может заделываться непосредственно в почву как удобрение при перекопке теплиц или добавляться в лунки при посадке капусты для защиты от проволочника.

Простой рецепт: залейте 2 горсти шелухи 1 литром воды, прокипятите 10 минут, остудите и процедите. Разведите отвар водой в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень или опрыскивайте листья.

Еще один вариант: залейте 200 г шелухи 10 литрами теплой воды и настаивайте сутки. Затем процедите и используйте для полива.

Яичная скорлупа — источник кальция для растений

Твердая оболочка птичьих яиц практически полностью состоит из карбоната кальция, который усваивается зелеными насаждениями гораздо лучше, чем мел или известь. Измельченная яичная скорлупа служит для сада и огорода великолепным раскислителем почвы, что критически важно для участков с повышенным уровнем кислотности. Кальций необходим растениям для построения прочных клеточных стенок, правильного развития корневой системы и предотвращения вершинной гнили у перцев и помидоров.

Перед использованием скорлупу необходимо тщательно промыть от остатков белка и хорошо просушить, чтобы избежать появления тухлого запаха. После этого ее измельчают в кофемолке до состояния мелкой пудры или крошки. Такую муку добавляют в приствольные круги плодовых деревьев, подсыпают под кусты смородины и крыжовника. Крупная крошка, рассыпанная по поверхности грядок, создает непреодолимый механический барьер для слизней и улиток, защищая нежные листья хост и молодой капусты.

Норма внесения — около 500 г на 1 м² участка. А еще скорлупу можно залить водой. Получившийся настой надо выдерживать несколько дней, после чего его можно использовать для полива. Особенно любят такую подкормку помидоры, огурцы, перцы и розы. Также измельченная скорлупа, рассыпанная вокруг растений, защищает их от слизней и улиток.

Бесплатные удобрения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Банановая кожура и кофейная гуща как подкормка

Банановая кожура как удобрение — кладезь калия, фосфора, магния и кальция. Эти элементы укрепляют корни, стимулируют цветение и повышают устойчивость растений к болезням. Есть несколько способов применения такого простого средства.

Первый: высушить кожуру, измельчить в кофемолке и добавлять порошок в почву при посадке.

Второй: приготовить настой. Шкурки от 3 бананов залить 3 литрами воды, настоять в темном месте 2–3 дня, процедить, разбавить водой 1:1 и использовать для полива. Такой настой помогает также защитить растения от вредителей, если опрыскивать им листья.

Высушенная и измельченная банановая кожура незаменима как удобрение в период бутонизации и цветения декоративных культур. Калий отвечает за формирование крупных, ярких соцветий и улучшает вкусовые качества созревающих плодов. А еще банановая кожура творит чудеса со слабой рассадой, быстро возвращая ей здоровый вид.

Натуральный кофе — еще один великолепный продукт для сада. Кофейная гуща слегка повышает кислотность грунта, что очень нравится моркови, редису, голубике, гортензиям и розам. Кроме того, остатки кофе отлично разрыхляют тяжелую глинистую землю, улучшая доступ кислорода к корням. Запах кофе отпугивает некоторых опасных насекомых, например муравьев и луковую муху, поэтому гущу часто используют для мульчирования посадок. Для комнатных растений ее смешивают с верхним слоем земли, предварительно пролив и высушив. В саду гущу рассыпают по поверхности почвы и перекапывают.

Как правильно приготовить компост на даче

Чтобы компост из пищевых отходов на даче получился качественным, нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, измельчайте все компоненты — чем мельче, тем быстрее идет процесс разложения.

Во-вторых, перемешивайте компостную кучу 1–2 раза в месяц для доступа кислорода.

В-третьих, соблюдайте влажность: компост должен быть влажным, но не мокрым.

В-четвертых, чередуйте слои «зеленых», богатых азотом, и «коричневых», богатых углеродом, материалов. Напоминаем, что к влажным относятся кухонные очистки и свежая трава, а к сухим — опавшие листья, опилки, солома и измельченная бумага.

Для ускорения созревания можно использовать специальные препараты или просто добавить немного готового компоста или садовой земли. В городских условиях можно накапливать отходы в морозилке и раз в неделю вывозить на дачу или сушить их на батареях в сетчатых мешочках. А на даче обустройте специальный ящик или кучу для компоста. Место должно располагаться в полутени, чтобы солнце не пересушивало слои, и вдали от жилых построек.

Сверху созревающий субстрат советуем прикрыть темной пленкой или слоем соломы для удержания тепла. Внутри правильно сформированной кучи температура может подниматься до 60 градусов, что приводит к гибели семян сорных трав и патогенных микроорганизмов.

Что можно и чего нельзя класть в компост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепты органических удобрений из подручных средств

Существует множество простых способов приготовления жидких питательных растворов. Самым популярным считается классический травяной настой с добавлением кухонных остатков. Бочку на две трети заполните сорной травой (идеально подходит крапива), добавьте туда засохший хлеб, банановые шкурки, кофейную гущу и залейте все водой. Смесь оставьте на солнце в течение одной-двух недель. Полученный концентрат разводят водой в соотношении 1:10 и используют для корневых подкормок.

Еще можно сложить любые растительные отходы (кожуру, очистки, заварку) в пластиковую бутылку, добавить 1 ст. ложку сахара, залить теплой водой на 2/3 и оставить в темном месте на неделю для брожения. Полученный концентрат разводите водой 1:10 для полива.

Такие удобрения из подручных средств для огорода позволяют полностью обеспечить посадки необходимым макро- и микроэлементным составом. В забродивший раствор можно добавить немного древесной золы, чтобы обогатить его кальцием и магнием.

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