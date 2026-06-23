Не навоз и не минералка: простой компостный чай для крепких томатов и перцев в теплице

Не навоз и не минералка: простой компостный чай для крепких томатов и перцев в теплице

Перекорм в теплице часто приносит больше вреда, чем нехватка питания. Из-за избытка удобрений томаты и перцы наращивают пышную зелень, а вот урожай откладывают на потом. В такой ситуации выручает компостный чай — мягкая биоподкормка, которая помогает почве работать естественным образом.

Готовят настой из зрелого рассыпчатого компоста. На ведро воды берут около литра компоста, хорошо размешивают и оставляют на сутки, периодически перемешивая. Готовый раствор должен пахнуть свежей землей или лесной подстилкой. Если появился резкий запах аммиака или гнили, использовать его нельзя.

Подкармливать растения лучше после полива, только по влажной почве и строго под корень. Особенно полезен компостный чай после укоренения рассады, когда рост замедляется, а листья выглядят бледными. Использовать настой достаточно раз в две-три недели.

Важно помнить: при признаках болезней, в холодную и сырую погоду или при «жировании» растений любые органические подкормки лучше временно отменить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного применения компостного чая растения выглядят крепче, а почва дольше остается рыхлой. Дополнительно она советует следить за температурой воды для полива: для перцев и томатов она должна быть теплой, около 22–24 градусов.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.