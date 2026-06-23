Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 07:17

Не навоз и не минералка: простой компостный чай для крепких томатов и перцев в теплице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перекорм в теплице часто приносит больше вреда, чем нехватка питания. Из-за избытка удобрений томаты и перцы наращивают пышную зелень, а вот урожай откладывают на потом. В такой ситуации выручает компостный чай — мягкая биоподкормка, которая помогает почве работать естественным образом.

Готовят настой из зрелого рассыпчатого компоста. На ведро воды берут около литра компоста, хорошо размешивают и оставляют на сутки, периодически перемешивая. Готовый раствор должен пахнуть свежей землей или лесной подстилкой. Если появился резкий запах аммиака или гнили, использовать его нельзя.

Подкармливать растения лучше после полива, только по влажной почве и строго под корень. Особенно полезен компостный чай после укоренения рассады, когда рост замедляется, а листья выглядят бледными. Использовать настой достаточно раз в две-три недели.

Важно помнить: при признаках болезней, в холодную и сырую погоду или при «жировании» растений любые органические подкормки лучше временно отменить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного применения компостного чая растения выглядят крепче, а почва дольше остается рыхлой. Дополнительно она советует следить за температурой воды для полива: для перцев и томатов она должна быть теплой, около 22–24 градусов.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
Читайте также
Садовод дал советы, как защитить будущий урожай смородины от грибков
Life Style
Садовод дал советы, как защитить будущий урожай смородины от грибков
Куда девать скошенную траву: 6 способов использовать с пользой на участке
Семья и жизнь
Куда девать скошенную траву: 6 способов использовать с пользой на участке
Помидоры выглядят больными без причины: ошибки ухода, которые выдают желтые листья
Общество
Помидоры выглядят больными без причины: ошибки ухода, которые выдают желтые листья
Перец, помидоры и чеснок — болгарский томатный соус лютеница: и на хлеб, и в пиццу, и в рагу
Общество
Перец, помидоры и чеснок — болгарский томатный соус лютеница: и на хлеб, и в пиццу, и в рагу
Лук будет размером с кулак: июньские хитрости, которые нельзя пропустить дачникам
Общество
Лук будет размером с кулак: июньские хитрости, которые нельзя пропустить дачникам
растения
компост
томаты
перцы
подкормки
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о подготовке двойного теракта в Пятигорске
Шойгу предложил решение для стран БРИКС в случае масштабных ЧС
Шойгу рассказал о планах России на 2027 год
В российском городе пресекли двойной теракт против правоохранителей
Лишение гражданства, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Меладзе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 143 БПЛА
В Алтайском крае нашли пропавшего подростка
В России закрыли крупный южный аэропорт
В Госдуме назвали значение, которого ключевая ставка достигнет к концу года
Туркменистан выразил готовность поставлять энергию в Азербайджан
В РФ зафиксировали наибольшее число пострадавших от ударов ВСУ в 2026 году
Коллекционеров могут лишить возможности получить вещи с «Титаника»
Более десятка дронов уничтожено за ночь в российском регионе
Назван сегмент рынка недвижимости Москвы, в котором оживился спрос
Стаффорд Дизель перехватил украинский FPV-дрон и спас разведчиков
Дело о краже мопеда у сына лидера «Руки вверх» получило продолжение
«Выкурили» из укрытия и ударили по диверсантам: успехи ВС РФ к утру 23 июня
Нутрициолог объяснила, почему домашняя еда кажется самой вкусной
В Иране сделали заявление о будущем статусе Ормузского пролива
«Печально»: в ЕП дали оценку решению Politico не публиковать статью Лаврова
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.