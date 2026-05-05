Не выкидываю очистки — и грядки прут как бешеные: бюджетное удобрение из мусора

Обычные кухонные отходы легко превращаются в полноценную подкормку для огорода. В них уже есть все нужное — азот, калий и фосфор. Такой способ не требует затрат и помогает использовать то, что раньше просто выбрасывали.

Собираю очистки картофеля и моркови, яичную скорлупу, чайную заварку, кожуру фруктов, шелуху лука и чеснока. Все это сушу и храню до сезона — места занимает мало, а пользы потом хватает на весь огород.

При посадке добавляю горсть измельченной смеси прямо в лунку под томаты, огурцы или капусту. Это помогает корням быстрее окрепнуть и дает хороший старт росту.

Можно пойти проще — рассыпать заготовку по грядке и слегка перемешать с почвой перед посевом. Такой подкормки обычно хватает на весь сезон.

Отдельный бонус — луковая и чесночная шелуха отпугивают вредителей. В итоге растения получают питание и защиту без лишней химии и расходов.

