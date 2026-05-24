Дача без одуванчиков: рабочие хитрости выдергивания и полива от сорняков на даче

Одуванчики на участке быстро превращаются из «солнечных цветов» в настоящую проблему. Стоит чуть упустить момент — и они заполняют всю грядку. Поэтому дачники ищут способы убрать их надолго.

Чаще всего сорняк пытаются выдергивать вручную, но это малоэффективно. Корни уходят на 20–30 см, и даже маленький обрывок дает новый рост. Поэтому лучше использовать корнеудалитель и вытаскивать растение полностью. Важно не отправлять корни в компост — там они могут снова укорениться.

Есть и простые народные методы. Кипяток обжигает точку роста, но процедуру нужно повторять. Уксус вводят в стебель шприцем, чтобы растение погибло изнутри. Соль используют аккуратно, лучше только на дорожках, иначе земля долго будет «пустой». Такие способы требуют времени, но заметно уменьшают количество сорняков.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что одуванчики проще всего удалять после дождя. Она советует не давать им зацветать, иначе семена быстро разлетятся по всему участку.

