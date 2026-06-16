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16 июня 2026 в 08:50

Лодочки «Летний хит»: баклажаны с мясом и сыром сочнее котлет и красивее запеканки. Простой ужин, который выглядит по-ресторанному

Фото: D-NEWS.ru
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Когда обычные баклажаны надоедают в виде рагу и закусок, готовлю их в виде аппетитных лодочек с мясной начинкой. Получается сочное, ароматное и очень сытное блюдо с тягучей сырной корочкой. Никаких сложных ингредиентов — только овощи, фарш и немного сыра.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 3 шт., говяжий фарш — 400 г, помидоры — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, сыр твердый — 100 г, укроп — 15 г, оливковое масло — 2 ст. ложки, сливочное масло — 20 г, соль — по вкусу, паприка — 1 ч. ложка, черный перец — по вкусу.

Баклажаны разрежьте вдоль пополам, слегка надрежьте мякоть, смажьте оливковым маслом, посыпьте солью и паприкой и отправьте в духовку на 15 минут при 190 градусах.

Пока они запекаются, обжарьте на сливочном масле фарш, добавьте измельченный чеснок и нарезанные помидоры, посолите, поперчите и готовьте несколько минут. Добавьте рубленый укроп и перемешайте.

Наполните баклажанные лодочки начинкой, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 15–20 минут до румяной корочки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что в нем сразу есть и овощи, и мясо. Летом такие лодочки часто заменяют полноценный ужин, а если взять спелые сладкие помидоры, начинка получается особенно сочной.

Проверено редакцией
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баклажаны
мясо
помидоры
сыр
оливковое масло
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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