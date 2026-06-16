Подросток устроил стрельбу из пневматики на стадионе Подросток устроил стрельбу из пневматики на стадионе в Амурской области

Подросток открыл стрельбу на стадионе в поселке Тамбовка, под огонь попал мужчина, рассказали изданию Lenta.ru в региональном управлении Следственного комитета. Юноша использовал для нападения собственный пневматический газобаллонный пистолет.

Находясь на спортивной площадке в один из вечеров, парень без видимой причины начал стрелять в незнакомого односельчанина. Сам инцидент произошел еще в марте, однако о задержании стрелка следователи объявили только сейчас. В отношении несовершеннолетнего уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Теперь агрессивному подростку грозит серьезное наказание вплоть до реального лишения свободы.

Ранее подросток из Иркутской области сбил на мотоцикле двухлетнюю девочку, шедшую по обочине дороги с бабушкой. После чего он скрылся и разобрал транспортное средство в гараже ради сокрытия улик. Позднее юноша во всем признался матери и вернулся на место происшествия, а пострадавшую малышку с травмами экстренно доставили в больницу.