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16 июня 2026 в 08:45

Сиреневые кисти оттенка грозового неба и дымки — днем скромница, вечером королева. Чудо-многолетник для красивого сада

Фото: D-NEWS.ru
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Вечерница, или ночная фиалка (Hesperis), — это многолетнее травянистое растение, которое наполняет сад волшебным ароматом именно тогда, когда другие цветы закрываются на ночь. Ее нежные сиреневые, лиловые, реже белые соцветия собраны в рыхлые кисти и распускаются с конца весны до середины лета. Днем цветки выглядят скромно, но с наступлением сумерек они начинают источать сильный, сладкий запах, напоминающий запах фиалки и левкоя, который разносится на десятки метров. Высота растения достигает 40–80 см, стебли прямые, листья шершавые, ланцетные.

Вечерница предпочитает полутень и влажную, рыхлую почву, но может расти и на солнце. Она зимостойка (до -30 °C), не требует сложного ухода — достаточно умеренного полива и удаления отцветших соцветий для повторного цветения. Размножается семенами или делением куста. Идеально подходит для создания «ароматных» уголков сада, особенно у беседок, скамеек и дорожек, где ее запах будет особенно ощутим вечером. Это растение — настоящая находка для любителей романтических садов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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