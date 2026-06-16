Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 10:15

Юрист ответил, может ли игра в «Мафию» стать нелегальной

Юрист Халимов: игра в «Мафию» теряет легальность при наличии ставок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Игра в «Мафию» становится незаконной, если ставки на нее делаются за пределами лицензированных заведений, заявил NEWS.ru юрист, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. В то же время, по его словам, участие в турнире без материального вознаграждения не относится к азартным играм.

Сама по себе «Мафия» не подпадает под закон об азартных играх, и это снимает большинство опасений организаторов. Гемблинг — это основанное на риске соглашение, исход которого зависит главным образом от случая. Классическая «Мафия» выигрыша в денежном смысле не предполагает, а результат определяется поведением участников, дедукцией и убеждением, а не вытянутой картой или брошенным кубиком. Тонкий момент начинается там, где появляется кэш-приз или взнос с возвратом победителю. Как только в игру заходят деньги в форме ставки, мгновенно включается налоговый и уголовный контур, — высказался Халимов.

Он подчеркнул, что организация азартных игр в неположенных местах влечет за собой штраф в размере 300–500 тыс. рублей. По словам юриста, турнир с фиксированным призовым фондом, предоставленным спонсором, и платным входом отличается от процесса сбора ставок в банк, и организаторы обязаны соблюдать эту грань.

Ранее в России предложили ввести ограничения на покупку лутбоксов для несовершеннолетних, включая наборы FIFA и кейсы в Counter-Strike 2. С такой инициативой в Роскомнадзор обратился депутат Виталий Милонов. Он считает, что внутриигровые покупки похожи на азартные игры.

Общество
юристы
Игры
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские ученые создают лекарство для лечения гепатита В
Почему не работает Telegram сегодня, 16 июня: замедление, когда заблокируют
«Искандеры», БПЛА и сотни авиабомб подожгли Украину: удары 16 июня, цели
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Даже с VPN»: в России перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.