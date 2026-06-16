Юрист ответил, может ли игра в «Мафию» стать нелегальной

Игра в «Мафию» становится незаконной, если ставки на нее делаются за пределами лицензированных заведений, заявил NEWS.ru юрист, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. В то же время, по его словам, участие в турнире без материального вознаграждения не относится к азартным играм.

Сама по себе «Мафия» не подпадает под закон об азартных играх, и это снимает большинство опасений организаторов. Гемблинг — это основанное на риске соглашение, исход которого зависит главным образом от случая. Классическая «Мафия» выигрыша в денежном смысле не предполагает, а результат определяется поведением участников, дедукцией и убеждением, а не вытянутой картой или брошенным кубиком. Тонкий момент начинается там, где появляется кэш-приз или взнос с возвратом победителю. Как только в игру заходят деньги в форме ставки, мгновенно включается налоговый и уголовный контур, — высказался Халимов.

Он подчеркнул, что организация азартных игр в неположенных местах влечет за собой штраф в размере 300–500 тыс. рублей. По словам юриста, турнир с фиксированным призовым фондом, предоставленным спонсором, и платным входом отличается от процесса сбора ставок в банк, и организаторы обязаны соблюдать эту грань.

Ранее в России предложили ввести ограничения на покупку лутбоксов для несовершеннолетних, включая наборы FIFA и кейсы в Counter-Strike 2. С такой инициативой в Роскомнадзор обратился депутат Виталий Милонов. Он считает, что внутриигровые покупки похожи на азартные игры.