Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 09:59

Медведев призвал громить ВСУ и украинский флот после победы России в Гааге

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в МАКСе о необходимости дальнейшего уничтожения украинского флота и ВСУ. Так политик прокомментировал победу России в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Медведев заявил, что решение арбитража отвечает интересам России, но не повлияет на Украину, которая «плевать хотела на международное право и международные суды».

Поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА; нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда; нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились. Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание, — написал Медведев.

Ранее Россия одержала победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, арбитраж не согласился с требованием Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав страны новых регионов. Помимо этого, суд отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.

Власть
Дмитрий Медведев
Украина
Гаага
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские ученые создают лекарство для лечения гепатита В
Почему не работает Telegram сегодня, 16 июня: замедление, когда заблокируют
«Искандеры», БПЛА и сотни авиабомб подожгли Украину: удары 16 июня, цели
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Даже с VPN»: в России перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.