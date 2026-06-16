Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в МАКСе о необходимости дальнейшего уничтожения украинского флота и ВСУ. Так политик прокомментировал победу России в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Медведев заявил, что решение арбитража отвечает интересам России, но не повлияет на Украину, которая «плевать хотела на международное право и международные суды».

Поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА; нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда; нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились. Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание, — написал Медведев.

Ранее Россия одержала победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, арбитраж не согласился с требованием Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав страны новых регионов. Помимо этого, суд отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.