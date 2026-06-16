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16 июня 2026 в 10:00

«Язык силы»: Медведев обвинил Киев в игнорировании международного права

Медведев: Киеву плевать на международное право и решения судов в Гааге

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия одержала важную победу над Украиной в суде в Гааге по делу о правах на Керченский пролив и Азовское море, заявил в канале в МАКСе зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что с точки зрения долгосрочных стратегических интересов государства этот вердикт имеет большое значение.

При этом, по словам Медведева, в условиях текущего военно-политического противостояния данное постановление международного органа выглядит безразличным для реальности. Он отметил, что киевские власти абсолютно не уважают международное право.

Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы, — констатировал политик.

Для того чтобы международный вердикт обрел прочное основание, России необходимо продолжить планомерное уничтожение военного потенциала противника, уверен Медведев. Он призвал ликвидировать обновляемый европейскими странами украинский флот, включая безэкипажные морские беспилотники, а также уничтожать любые торговые суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. Только решительный разгром вражеских вооруженных сил на всех направлениях позволит окончательно закрепить за страной ее законные права, заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что Россия принципиально не планирует разрушать объекты культурного наследия на Украине. Он подчеркнул, что в стране остаются другие весьма привлекательные цели, о которых военные не должны забывать.

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Дмитрий Медведев
суды
Украина
Керченский пролив
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