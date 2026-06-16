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16 июня 2026 в 09:46

МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о помощи России

Пекин опроверг заявления Каллас об участии военных КНР в боях на Украине

Линь Цзянь Линь Цзянь Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
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Заявления высокого представителя Евросоюза Каи Каллас о том, что военнослужащие КНР якобы оказывают помощь российским войскам на украинском театре военных действий, не соответствуют действительности, заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь. По словам дипломата, подобные утверждения являются не более чем голословной клеветой, сообщает ТАСС.

Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство, — сказал дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что заявления Каллас о нежелании выступать «нейтральным посредником» в украинском конфликте показывают отсутствие стратегии у союза. По мнению журналистов, Европа должна стремиться к дипломатическому решению конфликта и к тому, чтобы играть в этом процессе немаловажную роль, однако в данный момент она не учитывает позицию Москвы.

До этого сообщалось, что ЕС и Киев начали этап переговоров о членстве в объединении, о чем сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Первая встреча пройдет на межправительственной конференции в Люксембурге.

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