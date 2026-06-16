Европа нарастила импорт обогащенного урана из России Евросоюз в восемь раз увеличил закупки урана из России с начала года

Страны Евросоюза в первом квартале 2026 года резко увеличили импорт обогащенного урана из России, доведя суммарный объем закупок за январь–апрель до €163,5 млн (13,6 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Этот показатель почти в восемь раз превышает результат за аналогичный период 2025 года.

Наибольшая интенсивность поставок была зафиксирована в апреле, когда стоимость импортированного сырья достигла €89,8 млн (7,5 млрд рублей), превысив мартовские показатели в полтора раза и став самой высокой с ноября 2025 года. В географическом разрезе основным реципиентом российской продукции выступила Франция, осуществившая закупки на сумму €141,2 млн (11,8 млрд рублей), тогда как доля Германии ограничилась €13,8 млн (1,1 млрд рублей), а Нидерландов — €8,6 млн (718 млн рублей).

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций ограничит экспорт высокоэффективных сплавов, никелевых порошков, руды драгоценных металлов и химикатов. По ее словам, импорт новых товаров, включая запчасти для автомобилей, некоторые руды драгоценных металлов и химикаты, также будет ограничен.