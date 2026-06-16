Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 10:32

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 16 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Новосибирской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 16 июня

Новые жалобы о сбоях мобильного интернета в регионах России регулярно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

Согласно статистике, мобильный интернет не работает сегодня, 16 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более 535 на момент публикации.

География жалоб распространилась на следующие регионы (субъекты идут приблизительно в порядке убывания по массовости обращений): Москва, Новосибирская, Московская, Омская, Томская, Ярославская, Свердловская, Ростовская, Самарская, Амурская, Иркутская, Смоленская, Орловская, Тульская, Оренбургская, Нижегородская, Кировская, Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Тверская, Вологодская, Ивановская, Челябинская, Мурманская, Курская, Калужская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Чувашия, Адыгея, Хакасия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Красноярский, Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Краснодарский, Камчатский, Алтайский края, Кузбасс, Тюмень, Якутия.

Почему не работает мобильный интернет 16 июня

В Кремле заявили, что отключение интернета — мера для обеспечения безопасности граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что соответствующие мероприятия реализуются в условиях, когда Украина использует «все более изощренные методы для атак».

Проблемы с интернетом в крупных городах, в том числе в Москве, связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

В условиях ограничений мобильного интернета остаются доступны звонки через мобильного оператора и СМС-сообщения. Чтобы воспользоваться нужным приложением, можно подключиться к общедоступной точке Wi-Fi — если сервис входит в белый список, то он будет доступен в любом случае, в том числе и через мобильный интернет при отключениях.

В этот список включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

Читайте также:

Удар по Московскому НПЗ 16 июня: сколько было БПЛА, куда попали, детали

Личная жизнь, критика из-за СВО, новые роли: где сейчас Дарья Повереннова

Окружение Константиновки и огневой карман в ДНР: новости СВО к утру 16 июня

Общество
мобильный интернет
ограничения
жалобы
блокировки
замедления
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 16 июня: замедление, когда заблокируют
«Искандеры», БПЛА и сотни авиабомб подожгли Украину: удары 16 июня, цели
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Бесконечное соединение»: в РФ перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
«Только на танке»: в России высмеяли запрет на въезд в ЕС участникам СВО
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.