Личная жизнь, критика из-за СВО, новые роли: где сейчас Дарья Повереннова

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова стала известной в начале 2000-х годов благодаря сериалу «День рождения Буржуя». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь актрисы, говорила ли она об СВО?

Чем известна Повереннова, чем она занимается сейчас

Дарья Повереннова появилась на свет 15 июня 1972 года в Москве. Она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и с 1994 года работает в театре имени Маяковского.

Актриса дебютировала в кино в 1992 году в фильме «Дневники Красной туфельки», где единственный раз в карьере снялась без одежды. Повереннова стала широко известной благодаря роли Веры в сериале «День рождения Буржуя». После этого она снималась в таких проектах, как «Бригада», «Ангел-хранитель», «Игра», «Расплата за счастье» и «Партия».

Всего в фильмографии артистки более 80 работ.

В 2026 году Повереннова продолжает активно работать в двух главных направлениях — театр и кино. Артистка служит в театре имени Владимира Маяковского. В афише на лето 2026 года у нее несколько спектаклей: «Симон» (роль Вдовой Сильвии, показы в июне — июле), «Лес» (роль лакея Карпа) и «Истории». Кстати, «Лес» также идет в проекте TheatreHD — можно увидеть киноверсию спектакля.

Среди ее недавних киноработ — «Он + она», «Укрощение свекрови — 3» и «Сестра». Кроме того, актриса снимается в новых проектах, в 2026-м в производстве находится фильм «Друг».

Как сложилась личная жизнь Поверенновой

В студенческие годы Дарья Повереннова вышла замуж за актера Александра Жигалкина. Вскоре у них родилась дочь Полина. Их брак продлился 10 лет, но распался, когда Дарья увлеклась актером Валерием Николаевым, известным по роли в сериале «День рождения Буржуя».

Ради Николаева она ушла из семьи, но он не предложил ей стабильных отношений. Два года душевных страданий, измен, в том числе и с Татьяной Овсиенко, эмоциональных потрясений привели актрису к депрессии.

«Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Отруби хвост сразу, чем его потихонечку пилить. Валерий сказал, что любит нас обеих. По логике психологов, это классический ход абьюзера. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Потому что абьюз — это красиво, но сделать больно один раз гораздо честнее, чем оставлять надежду», — рассказывала Повереннова.

Спустя несколько лет актриса попробовала построить отношения с актером Анатолием Руденко, который был младше ее на 10 лет. И в этих отношениях Дарья не могла обрести счастье.

Позже на ее пути встретился экс-президент «Сколково», гендиректор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, за которого она вышла замуж в 2021 году.

Что Повереннова говорила о спецоперации

Родственники Дарьи Поверенновой по материнской линии родом с Украины. Ее бабушка Надежда Тышкевич когда-то была балериной в труппе Театра оперы и балета Киева.

Актриса напрямую не говорила о своем отношении к спецоперации, однако 26 февраля 2022 года опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором призвала людей объединиться со своими родными и близкими, потому что настали тяжелые времена.

«Я знаю одно: в тяжелые времена надо быть ближе со своими родными и близкими. Очень важна сейчас поддержка друг друга. Моя дочь сейчас далеко от меня, ей тяжело... И мне тяжело. Поддержите своих близких», — написала она.

Повереннова рассказала, что после начала СВО столкнулась с критикой в свой адрес, но заверила, что не уйдет из профессии.

«Мы все сейчас находимся в тяжелейшей ситуации, но именно такие времена — тест на человечность», — уточнила актриса.

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