В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина

В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина Опубликованы кадры с задержанием россиянина, работавшего на разведку Киева

Кадры с задержанием россиянина, который собирал данные для Киева, появились в Сети, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Он держал контакт с представителями Минобороны Украины через Telegram.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г.р., причастного к совершению государственной измены, — уточнили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ поймали в Оренбургской области местного жителя, который собирал секретные данные для украинской разведки. Молодой человек шпионил за объектами отечественной критической инфраструктуры. Оренбуржец сам предложил свои услуги представителю украинской разведки и получал от него конкретные задания.

Ранее суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатки. Мужчина собирался перепрятать взрывное устройство по заданию украинского Главного управления разведки. Суд установил, что в январе 2025 года по заданию куратора фигурант приехал в Севастополь.