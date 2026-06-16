В Польше подожгли ресторан украинского блогера

В Варшаве двое злоумышленников совершили поджог ресторана «Mur Mur», принадлежащего 27-летнему украинскому блогеру Александру Слобоженко, сообщает Telegram-канал Baza. Камеры видеонаблюдения сняли, как мужчины без масок взломали входную дверь, облили помещение горючей жидкостью и устроили пожар.

Огонь вовремя потушили, поэтому здание получило лишь незначительные повреждения. Сам владелец заведения уверен, что за нападением стоят его прямые конкуренты по бизнесу.

До этого стало известно, что украинцы начали массово покидать Польшу, утверждает издание WNP. Их заменяют мигрантами из Азии и Латинской Америки. Хотя украинская диаспора по‑прежнему лидирует среди иностранных граждан в Польше, ее доля постепенно сокращается. Причина — активный переезд украинцев в страны Западной Европы с более высокими зарплатами и лучшими условиями.

Ранее представители гастрономического бизнеса в Варшаве сообщили, что попытки переименовать традиционное польское блюдо «русские вареники» в «украинские» провалились. Речь шла о pierogi ruskie — варениках с творожно-картофельной начинкой, которые посыпают жареным луком.