Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа В США исчезла традиция ужинов с европейскими послами после прихода Трампа

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом многолетняя традиция камерных ужинов дипломатов США и ЕС практически исчезла — европейские послы остались без стейков и каберне, пишет издание Politico. По его информации, раньше в резиденции американского посла регулярно собирались европейские политики, чтобы за бокалом калифорнийского вина обсудить торговлю, безопасность и внешнюю политику.

В материале говорится, что на фоне торговых пошлин и угроз Трампа вывести войска из Европы исчезновение ужинов многие восприняли как символ охлаждения отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Теперь же, пишут журналисты, миссия США стала меньше внимания уделять выстраиванию связей, которые когда-то были основой влияния в Брюсселе, и отошла от неформальной дипломатии.

Ранее в честь своего 80-летия и 250-летия США Дональд Трамп устроил на Южной лужайке Белого дома турнир UFC Freedom 250. В ее центре возвышалась 600-тонная стальная конструкция высотой 28 м под названием «Коготь», внутри которой находилась восьмиугольная клетка. Это первый в истории профессиональный бой в резиденции главы государства.