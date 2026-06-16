Дерматолог назвала смертельную опасность солнечных ожогов

Тяжелые солнечные ожоги могут вызвать развитие ожоговой болезни, которая нарушает работу разных органов и систем, предупредила в беседе с LIFE.ru дерматолог Марият Мухина. При глубоких повреждениях кожи возможна интоксикация и ,как следствие, полиорганная недостаточность.

Сегодня действительно участились сообщения о росте числа пациентов с тяжелыми ожогами. Солнечные дни и жара, а также длинные выходные, способствуют ожоговой травматизации населения: солнечные, термические, химические и биологические. Эти травмы опасны из-за риска развития ожоговой болезни, которая затрагивает не только кожу, но и все органы и системы, — отметила Мухина.

Врач добавила, что ожоговые травмы запускают сложный иммунный ответ. У человека снижается число лимфоцитов, повышается количество нейтрофилов, возникают иммунные сдвиги и даже аутоиммунные заболевания.

Ранее косметолог Инна Вербицкая посоветовала использовать для защиты от солнца крем с химическими и физическими фильтрами SPF 50. Специалист подчеркнула, что в жаркую погоду нельзя пренебрегать средствами, защищающими кожу. В противном случае, предупредила она, грозит преждевременное старение.