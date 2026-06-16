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16 июня 2026 в 12:30

Серийный убийца из Челябинска получил второй пожизненный срок

В Челябинске вынесли приговор убийце 14 пожилых женщин Мелюху

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Челябинске осужден на второй пожизненный срок Андрей Мелюх, уже отбывающий наказание за серию убийств пенсионерок в 2001 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор вынесен за четыре ранее нераскрытых убийства, в которых осужденный признался спустя более 24 лет после совершения преступлений.

Советский районный суд города Челябинска вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении серии разбойных нападений в период с 16.07.2001 по 23.10.2001 на пожилых женщин, случайно выбранных им в качестве жертв, а также в совершении их убийства. В каждом случае подсудимый нападал на пенсионерок, нанося им удар кирпичом в область головы, похищал денежные средства, продукты питания и скрывался, — говорится в сообщении.

В ходе повторного расследования, инициированного после обнаружения в 2001 году тела 77-летней горожанки в подъезде многоквартирного дома. Оперативникам удалось установить причастность Мелюха к этому преступлению, которое более 24 лет числилось в категории нераскрытых.

В процессе следственных действий обвиняемый дал признательные показания и добровольно описал обстоятельства совершения еще восьми эпизодов противоправной деятельности, четыре из которых были квалифицированы как умышленное причинение смерти. С учетом вновь открывшихся обстоятельств суд назначил подсудимому дополнительное наказание в виде второго пожизненного срока.

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное в 2005 году во Владимирской области. Виновным оказался 56-летний житель города Вязники. Спустя 20 лет на месте происшествия были найдены следы крови, которые позволили установить ДНК-профиль подозреваемого.

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