Ватикан обманул Россию в 2022 году, попросив заключить мир с Украиной, чтобы переманить откалываемую от Москвы Украинскую православную церковь, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, ватиканские посредники уверяли, что обладают влиянием на Киев.

Ватикан всегда проявлял интерес к украинскому конфликту и пытался себя навязать в роли посредника. Он видел в этом возможность, ведь на Украине проходило мощное давление на Киевский патриархат Московской православной церкви за то, чтобы он отделился, чтобы снова всплыли истории о соглашении между католиками и православными на Украине, которые привели к созданию униатской церкви. Ватикан хотел повысить свое влияние, чтобы привлечь откалываемую от Москвы церковь на свою сторону. Он играл в свою игру, подчеркивая, что у него есть влияние на Киев, — поделился Светов.

Он отметил, что среди влиятельных людей Израиля много выходцев с Украины. В то же время, по словам политолога, при 46-м президенте США Джо Байдене госсекретарем был Энтони Блинкен, который всегда подчеркивал принадлежность своих родственников Киеву.

[Игорь] Коломойский, олигарх, который, по сути, создал [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), у него же тоже огромные связи с Израилем. А теперь, когда пошли скандалы вокруг коррупционного окружения украинского президента, тот же [Тимур] Миндич (бизнесмен. — NEWS.ru) скрылся в Израиле, потому что он гражданин этой страны. То есть там было реальное влияние. И они, видимо, тоже, опираясь на него, давали гарантии, что Зеленский поступит так, как они хотят. Почему Москва согласилась? Потому что мы не хотели кровопролития. Пока восемь лет уничтожались ДНР и ЛНР, мы пытались повлиять на Запад, чтобы перевести все эти вопросы в мирную плоскость. Они этого не хотели, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что были реальные шаги к миру, поскольку украинская делегация парафировала соглашение в Стамбуле, однако вмешалась Великобритания, в результате чего все сорвалось. По словам политолога, сейчас они пытаются повторить этот трюк в третий раз: перевооружить Украину и обмануть Россию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале украинского конфликта Ватикан и израильские посредники пытались убедить главу РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение с Украиной. По их данным, Зеленский якобы был готов пойти на перемирие.