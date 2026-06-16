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16 июня 2026 в 12:29

В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Казань

Песков: Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН в Казани

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет в Казани, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Президент готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который, как вы знаете, состоится в Казани на протяжении двух дней, — отметил представитель Кремля.

До этого глава Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. По его словам, местные власти осознают высокий статус мероприятия и возложенную на них государственную задачу по представлению лица страны. Региональный оперативный штаб совместно с федеральным центром утвердил графики прибытия делегаций и схемы их расселения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящий в июне саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.

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