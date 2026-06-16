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16 июня 2026 в 12:21

Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете

Тайский сторож спас учителя от девятилетнего школьника с мачете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Таиланде школьный сторож спас учительницу от нападения девятилетнего ученика с мачете, передает Mothership. Инцидент произошел 12 июня в городе Саконнакхон.

Конфликт разгорелся после того, как педагог разняла подравшихся школьников и сделала замечание зачинщику. Мальчика отправили домой и поставили в известность родителей, однако вскоре он вернулся в школу с мачете и попытался напасть на учительницу. Женщина начала звать на помощь, и сторожу удалось отвлечь агрессивного ребенка и убедить его отдать оружие.

По данным издания, мальчик ранее уже проявлял агрессивное поведение: он угрожал своим одноклассникам и вымогал у них деньги. В связи с этим власти приняли решение направить в школу психологов и социальных работников, чтобы они могли оказать помощь семье ученика и разобраться в ситуации.

Ранее в центре Перми группа подростков напала на двух мужчин. Пострадавшие подверглись жестокому избиению цепью и металлическим прутом. Мужчины обратились в травмпункт, где им оказали медицинскую помощь. Один из них получил повреждения лица.

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