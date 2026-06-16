«Процесс пошел»: политолог о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз затянутся надолго, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, для того чтобы соответствовать строгим критериям ЕС, Кишиневу предстоит проделать колоссальную работу.

Молдавии разрешили начать переговоры о вступлении в ЕС. Процесс пошел. Это очень важно. Времени это займет достаточно много, потому что неплохо держать государство на коротком поводке. Страна должна будет делать все, чтобы получить «эту морковку». Кишиневу нужно многое изменить: и в законодательстве, и в экономике, и в социальной и военной сферах. Это необходимо для соответствия довольно жестким требованиям ЕС. Также следует трансформировать властные структуры. То есть, если процесс вступления начался, то и обновление органов власти будет происходить под западный вектор. Вряд ли Молдавия успеет завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2027 года. Я не думаю, что до этого времени страна решит все проблемы, — сказал Кошкин.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в сообщество. По ее словам, решение о запуске переговоров полностью зависело от аналогичного решения по Украине.