Россиянку заподозрили в истязании 14-летней дочери

В отношении жительницы города Меленки Владимирской области возбуждено уголовное дело об истязании ее 14-летней дочери, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России в МАКСе. По версии следствия, женщина неоднократно применяла насилие к подростку, в том числе била палкой и душила.

По данным следствия, в апреле и мае 2026 года подозреваемая во время ссор как минимум трижды причиняла дочери побои: наносила удары палкой по конечностям, ногой по спине, а также толкала и душила девочку.

Прежде женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение дочери легкого вреда здоровью и была оштрафована. Также она неоднократно попадала под административные статьи за ненадлежащее воспитание детей и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подозреваемая уже допрошена следователем и призналась в содеянном. Дочь в настоящее время находится в детском оздоровительном учреждении. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Пенижского района Архангельской области предстанет перед судом за систематические побои четырехлетней дочери. По информации СК, 34-летняя женщина испытывала сильную ненависть к ребенку и применяла жестокие наказания по малозначительным поводам с сентября 2025 по март 2026 года.