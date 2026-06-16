«У него мало времени»: Польша запустила таймер для Зеленского Польша дала Зеленскому несколько дней на переименование подразделения УПА

Правительство Польши дало президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного «именем героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире польского телеканала Republika. По его словам, у украинского лидера еще есть время, но пока реакции из Киева не последовало.

Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА, — подчеркнул Лескевич.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией предложила не лишать президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, чтобы Варшава позорилась до самого конца. Так она прокомментировала сообщения о том, что польский президент Кароль Навроцкий готовится в ближайшие дни отобрать у украинского коллеги орден Белого орла, если тот не отзовет переименование одного из подразделений ВСУ.

До этого лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского госнаграды из-за его решения назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА». Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.