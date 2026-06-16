«У него мало времени»: Польша запустила таймер для Зеленского

Правительство Польши дало президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного «именем героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире польского телеканала Republika. По его словам, у украинского лидера еще есть время, но пока реакции из Киева не последовало.
Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА, — подчеркнул Лескевич.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией предложила не лишать президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, чтобы Варшава позорилась до самого конца. Так она прокомментировала сообщения о том, что польский президент Кароль Навроцкий готовится в ближайшие дни отобрать у украинского коллеги орден Белого орла, если тот не отзовет переименование одного из подразделений ВСУ.
До этого лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского госнаграды из-за его решения назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА». Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.