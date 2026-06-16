Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 09:30

«У него мало времени»: Польша запустила таймер для Зеленского

Польша дала Зеленскому несколько дней на переименование подразделения УПА

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Польши дало президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на переименование подразделения ВСУ, названного «именем героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в эфире польского телеканала Republika. По его словам, у украинского лидера еще есть время, но пока реакции из Киева не последовало.

Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА, — подчеркнул Лескевич.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией предложила не лишать президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, чтобы Варшава позорилась до самого конца. Так она прокомментировала сообщения о том, что польский президент Кароль Навроцкий готовится в ближайшие дни отобрать у украинского коллеги орден Белого орла, если тот не отзовет переименование одного из подразделений ВСУ.

До этого лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского госнаграды из-за его решения назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА». Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.

Европа
Польша
Украина
Владимир Зеленский
ВСУ
УПА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Бесконечное соединение»: в РФ перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
«Только на танке»: в России высмеяли запрет на въезд в ЕС участникам СВО
Европейцы заподозрили Трампа в сепаратных переговорах с Россией
Инфекционист опроверг страхи о глобальном распространении Эболы
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.