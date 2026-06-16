Актриса Хилькевич рассказала, как готовится к работе ведущей Актриса Хилькевич призналась, что работает над речью ради профессии ведущей

Актриса Анна Хилькевич призналась, что активно работает над речью ради профессии ведущей, сообщает «Петербург2». Она отметила, что ей важно быть максимально вовлеченной в проект.

Если говорить именно о профессии ведущей, то особенно активно занимаюсь этим последние несколько лет. Работаю над речью, над подачей, над профессиональными навыками, — рассказала Хилькевич.

Она подчеркнула, что сейчас совмещает роли актрисы, телеведущей, матери и участницы телевизионных проектов. По ее словам, самая высокая цена успеха — это личное время, которое приходится выбирать между семьей и работой.

Ранее Хилькевич призналась, что быть многодетной мамой очень сложно. По ее словам, в каждой семье свои правила воспитания детей, и ей иногда приходится проявлять строгость.