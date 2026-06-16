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16 июня 2026 в 11:47

Актриса Хилькевич рассказала, как готовится к работе ведущей

Актриса Хилькевич призналась, что работает над речью ради профессии ведущей

Анна Хилькевич Анна Хилькевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Актриса Анна Хилькевич призналась, что активно работает над речью ради профессии ведущей, сообщает «Петербург2». Она отметила, что ей важно быть максимально вовлеченной в проект.

Если говорить именно о профессии ведущей, то особенно активно занимаюсь этим последние несколько лет. Работаю над речью, над подачей, над профессиональными навыками, — рассказала Хилькевич.

Она подчеркнула, что сейчас совмещает роли актрисы, телеведущей, матери и участницы телевизионных проектов. По ее словам, самая высокая цена успеха — это личное время, которое приходится выбирать между семьей и работой.

Ранее Хилькевич призналась, что быть многодетной мамой очень сложно. По ее словам, в каждой семье свои правила воспитания детей, и ей иногда приходится проявлять строгость.

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Анна Хилькевич
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