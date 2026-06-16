Актриса Хилькевич рассказала, как готовится к работе ведущей

Актриса Анна Хилькевич призналась, что активно работает над речью ради профессии ведущей, сообщает «Петербург2». Она отметила, что ей важно быть максимально вовлеченной в проект.
Если говорить именно о профессии ведущей, то особенно активно занимаюсь этим последние несколько лет. Работаю над речью, над подачей, над профессиональными навыками, — рассказала Хилькевич.
Она подчеркнула, что сейчас совмещает роли актрисы, телеведущей, матери и участницы телевизионных проектов. По ее словам, самая высокая цена успеха — это личное время, которое приходится выбирать между семьей и работой.
Ранее Хилькевич призналась, что быть многодетной мамой очень сложно. По ее словам, в каждой семье свои правила воспитания детей, и ей иногда приходится проявлять строгость.