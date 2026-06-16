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16 июня 2026 в 11:26

ВС разъяснил правила квалификации хищений с банковских счетов

ВС: несколько списаний со счетов квалифицируются как одно преступление

Зал заседаний в Верховном суде РФ Зал заседаний в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Верховный суд РФ постановил, что многократные списания средств со счета одного человека следует рассматривать как одно продолжаемое преступление, если эти действия совершены с единым умыслом, следует из постановления пленума. При этом учитывается общая сумма фактически изъятого имущества.

Тайное изъятие частями денежных средств с банковского счета (банковских счетов. — NEWS.ru) одного потерпевшего, совершенное посредством нескольких действий по списанию денежных средств и охватываемое единым умыслом на хищение имущества этого лица, квалифицируется как единое продолжаемое хищение по пункту «г» части 3 или по части 4 статьи 158 УК РФ с учетом общей суммы фактически изъятого имущества, — следует из постановления.

Ранее сообщалось, что россияне могут обнаружить забытые банковские вклады через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого нужно проверить информацию о своих банковских счетах в личном кабинете налогоплательщика. Это позволит не только узнать о «спящих» вкладах, но и закрыть счета и получить средства наличными.

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