ВС разъяснил правила квалификации хищений с банковских счетов ВС: несколько списаний со счетов квалифицируются как одно преступление

Верховный суд РФ постановил, что многократные списания средств со счета одного человека следует рассматривать как одно продолжаемое преступление, если эти действия совершены с единым умыслом, следует из постановления пленума. При этом учитывается общая сумма фактически изъятого имущества.

Тайное изъятие частями денежных средств с банковского счета (банковских счетов. — NEWS.ru) одного потерпевшего, совершенное посредством нескольких действий по списанию денежных средств и охватываемое единым умыслом на хищение имущества этого лица, квалифицируется как единое продолжаемое хищение по пункту «г» части 3 или по части 4 статьи 158 УК РФ с учетом общей суммы фактически изъятого имущества, — следует из постановления.

Ранее сообщалось, что россияне могут обнаружить забытые банковские вклады через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого нужно проверить информацию о своих банковских счетах в личном кабинете налогоплательщика. Это позволит не только узнать о «спящих» вкладах, но и закрыть счета и получить средства наличными.