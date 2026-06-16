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16 июня 2026 в 11:18

Предпринимательницу Чемезову осудили на пять лет условно на Урале

Суд на Урале приговорил предпринимательницу Чемезову к 5 годам условно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-супругу бывшего свердловского вице-губернатора и предпринимательницу Ирину Чемезову к пяти годам условно по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Также ей назначили штраф в размере 1,5 млн рублей.

[Чемезовой назначено наказание в виде] пять лет условно и штраф 1,5 млн рублей, — сообщил собеседник агентства.

Ранее чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг был приговорен к 5,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве. Второй фигурант дела Камал Мамаев получил 6,5 года. 6 сентября 2025 года в Москве были задержаны спортсмен и группа лиц, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, организатор группы заманивал трейдеров на встречи, а его сообщники, бывшие оперуполномоченные, угрожали им задержанием и требовали перевода цифровых активов.

Также Мещанский районный суд Москвы не стал арестовывать учредителя крупной рыбопромысловой компании «Антей» Игоря Михнова. При этом его отец — основатель ГК «Антей» Иван Михнов — был заключен под стражу.

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