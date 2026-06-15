Основателя крупнейшей компании-крабодобытчика поймали на мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы не стал арестовывать учредителя крупной рыбопромысловой компании «Антей» Игоря Михнова, сообщается на официальном сайте суда. При этом его отец — основатель ГК «Антей» Иван Михнов — был заключен под стражу.

Отмечается, что Михнов-младший проходит по уголовному делу о мошенничестве, то же касается и Михнова-старшего. Игорь Михнов является основным учредителем ООО «Антей», ООО «Краб Камчатки» и других компаний. Иван Михнов же учредил ООО «Охотское», ООО «Рыбак Коврана» и ООО «Антей Магадан».

«Антей» считается одним из крупнейших промысловых предприятий на Дальнем Востоке по добыче краба и рыбы. Ведет добычу также в Северном бассейне. Кроме того, предприятие осуществляет переработку биоресурсов. Филиалы ГК «Антей» есть во Владивостоке и Мурманске.

Ранее силовики раскрыли масштабную преступную сеть, которая годами занималась незаконным выловом краба. Шесть жителей Хабаровского края создали настоящее криминальное сообщество для нелегальной добычи камчатского и синего краба в Охотском море. Общий ущерб от их действий составил 1 млрд рублей.