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15 июня 2026 в 12:24

Основателя крупнейшей компании-крабодобытчика поймали на мошенничестве

Основателя компании «Антей» Ивана Михнова арестовали за мошенничество

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мещанский районный суд Москвы не стал арестовывать учредителя крупной рыбопромысловой компании «Антей» Игоря Михнова, сообщается на официальном сайте суда. При этом его отец — основатель ГК «Антей» Иван Михнов — был заключен под стражу.

Отмечается, что Михнов-младший проходит по уголовному делу о мошенничестве, то же касается и Михнова-старшего. Игорь Михнов является основным учредителем ООО «Антей», ООО «Краб Камчатки» и других компаний. Иван Михнов же учредил ООО «Охотское», ООО «Рыбак Коврана» и ООО «Антей Магадан».

«Антей» считается одним из крупнейших промысловых предприятий на Дальнем Востоке по добыче краба и рыбы. Ведет добычу также в Северном бассейне. Кроме того, предприятие осуществляет переработку биоресурсов. Филиалы ГК «Антей» есть во Владивостоке и Мурманске.

Ранее силовики раскрыли масштабную преступную сеть, которая годами занималась незаконным выловом краба. Шесть жителей Хабаровского края создали настоящее криминальное сообщество для нелегальной добычи камчатского и синего краба в Охотском море. Общий ущерб от их действий составил 1 млрд рублей.

Общество
Дальний Восток
уголовные дела
мошенничество
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