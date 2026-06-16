Автоюрист дал советы, как обжаловать штраф в онлайн-формате Автоюрист Воропаев: обжаловать штрафы ГИБДД можно через портал «Госуслуги»

Штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, можно обжаловать через портал «Госуслуги», рассказал в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев. Для этого при себе нужно иметь квитанцию с уникальным идентификатором начислений с цифрами 188105 и 188101 в начале.

Водителю нужно открыть раздел «Платежи» и выбрать интересующий штраф, затем проверить информацию о нарушении, наличие фото с камеры, время и место, отметил Воропаев. Если онлайн-обжалование возможно, то справа появится соответствующая кнопка. При ее нажатии пользователю предложат выбрать одну из предложенных причин.

На одном из этапов обжалования система запросит подтверждающие материалы. Например, если штраф выписали за разговор по телефону за рулем, хотя смартфон находился на удерживающем устройстве, потребуются доказательства. Когда ошибка очевидна по фото или видео с камер фиксации, можно использовать их. Если же нет — придется искать дополнительные аргументы.

В качестве доказательств подойдут письменные показания очевидцев, данные систем мониторинга транспорта о местоположении и скорости автомобиля. Кроме того, можно использовать документы, в том числе договор аренды машины, билеты на поезд или доверенность на управление транспортным средством.

Ранее Воропаев заявил, что, если водитель успел прийти на место эвакуации, ему обязаны вернуть транспортное средство. В этом случае автомобилисту лишь выпишут штраф за неправильную парковку или остановку.