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16 июня 2026 в 10:50

Верховный суд указал на особенности хищения имущества

Верховный суд: тайное изъятие имущества считается кражей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Изъятие имущества квалифицируется как кража, если обман или злоупотребление доверием использовались исключительно для облегчения доступа к этому имуществу, сообщает Верховный суд в мессенджере МАКС. Согласно постановлению пленума, такие действия образуют состав кражи, если изъятие совершено тайно.

Если виновное лицо использовало обман либо злоупотребление доверием только для обеспечения или облегчения доступа к имуществу, отвлечения внимания потерпевшего или иных лиц, но при этом само изъятие имущества осуществило тайно, то его действия образуют состав кражи, — говорится в постановлении пленума.

Указывается, что при оценке такой кражи в крупном или особо крупном размере в действиях нарушителя может быть установлен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину». Это будет указано в описательно-мотивировочной части приговора.

Ранее председатели верховных судов России и Белоруссии Игорь Краснов и Андрей Швед подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ такого уровня стороны подписали впервые.

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