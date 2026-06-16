Верховный суд указал на особенности хищения имущества

Изъятие имущества квалифицируется как кража, если обман или злоупотребление доверием использовались исключительно для облегчения доступа к этому имуществу, сообщает Верховный суд в мессенджере МАКС. Согласно постановлению пленума, такие действия образуют состав кражи, если изъятие совершено тайно.

Если виновное лицо использовало обман либо злоупотребление доверием только для обеспечения или облегчения доступа к имуществу, отвлечения внимания потерпевшего или иных лиц, но при этом само изъятие имущества осуществило тайно, то его действия образуют состав кражи, — говорится в постановлении пленума.

Указывается, что при оценке такой кражи в крупном или особо крупном размере в действиях нарушителя может быть установлен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину». Это будет указано в описательно-мотивировочной части приговора.

Ранее председатели верховных судов России и Белоруссии Игорь Краснов и Андрей Швед подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ такого уровня стороны подписали впервые.