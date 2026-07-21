Верховный суд России признал экстремистскими две группировки хакеров

Верховный суд России удовлетворил иск о признании двух хакерских группировок Cyberpartizans и Silent Crow экстремистскими организациями, сообщается в канале ВС РФ на платформе МАКС. Теперь их деятельность на территории страны запрещена.

ВС России постановил удовлетворить административное исковое заявление о признании группировок «Киберпартизаны BY» («Киберпартизаны», Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон») экстремистскими организациями, — огласил решение судья.

Ранее сообщалось, что актриса Яна Троянова (внесена Минюстом в список иноагентов) пыталась обжаловать свой статус в Верховном суде РФ. Прежде она обратилась с жалобой в кассационный суд, однако ее требования были отклонены. После этого представитель актрисы направил обращение в ВС.

До этого Верховный суд РФ полностью удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации общероссийской организации «Союз украинцев России». Данное объединение, созданное в 2013 году для развития деловых и культурных связей, за время своей работы допустило многочисленные юридические нарушения.