Врач назвал неочевидную ошибку, которая ведет к проблемам со здоровьем Терапевт Козырев: летом люди чаще вредят своему здоровью самолечением

Летом многие люди рискуют своим здоровьем, занимаясь самолечением из-за нежелания сосредотачиваться на проблемах, заявил NEWS.ru ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев. По его словам, пациент редко может самостоятельно поставить себе верный диагноз, поэтому помощь врача — это необходимость.

Летом мы можем наблюдать более расслабленный настрой, нежелание фокусироваться на проблемах, в том числе со здоровьем, из-за чего человек может проигнорировать важные симптомы, ограничиваясь самолечением. Заболевания требуют обращения к врачу, поскольку зачастую пациент не может правильно поставить диагноз, что ведет к назначению неэффективного или избыточного лечения. В обоих случаях возможны негативные последствия для организма, — поделился Козырев.

Он подчеркнул, что в отпускной период люди часто не обращают внимания на свои симптомы. По словам врача, иногда они объясняют это акклиматизацией, усталостью или другими факторами. Тем не менее, отметил специалист, боли в животе, груди, а также повышение температуры могут указывать на развитие серьезного заболевания.

Кто-то лучше чувствует себя за городом и устраивает перерыв в лечении, так называемые «лекарственные каникулы». Это чревато развитием обострений и осложнений хронических заболеваний, требующих постоянной медикаментозной терапии. В другом случае аптеки может не быть рядом, поэтому запасы медикаментов могут закончиться. Я рекомендую заранее перед летним сезоном обсуждать с врачом возможность прекращения лечения, следовать врачебным рекомендациям и заблаговременно приготовить запас препаратов, — добавил Козырев.

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