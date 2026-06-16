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16 июня 2026 в 11:10

Гастроэнтеролог ответила, чем опасно купание на необорудованных пляжах

Гастроэнтеролог Кашух: купание на необорудованных пляжах опасно ротавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, в загрязненных водоемах из-за жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы.

В теплую погоду микроорганизмы в воде размножаются особенно быстро. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, это кишечная инфекция под названием лямблиоз. Ее вызывают микроскопические паразиты, которые поселяются в тонком кишечнике и отравляют организм токсинами. Другая распространенная угроза — ротавирус. Симптомы могут дать о себе знать уже через несколько часов: резко поднимается температура, появляются схваткообразные боли в животе, вздутие, начинается частая рвота и водянистая диарея. Главное, чего стоит опасаться при ротавирусе, — это обезвоживание, — пояснила Кашух.

По ее словам, купание с открытыми ранами или ссадинами в сомнительной воде особенно рискованно, так как бактерии легко проникают через любые нарушения кожного покрова. Она подчеркнула, что на начальной стадии лептоспироз напоминает грипп.

Отдельного внимания при купании на необорудованных пляжах и в стоячих водоемах заслуживает лептоспироз — бактериальная инфекция, которая протекает крайне тяжело. Бактерии проникают в организм не только через рот, но и через любые повреждения на коже: царапины, ссадины или свежие ранки. Поэтому купаться с открытыми травмами в сомнительной воде особенно рискованно. Сначала лептоспироз маскируется под обычный грипп: болит голова, поднимается температура, краснеют глаза, ломит мышцы. Затем появляется желтушность кожи — это сигнал, что пострадала печень. Без лечения инфекция способна ударить по почкам, легким и нервной системе, — заключила Кашух.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы первые в этом сезоне случаи заражения «зудом купальщика». У пострадавших отмечаются сыпь, волдыри и повышение температуры.

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