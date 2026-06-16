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16 июня 2026 в 11:51

Отношения Зеленского и Буданова оказались на грани разрыва

«РБК-Украина»: между Зеленским и Будановым накопились серьезные противоречия

Кирилл Буданов и Владимир Зеленский Кирилл Буданов и Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым оказались на грани разрыва, сообщил изданию «РБК-Украина» анонимный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, между ними накопились серьезные противоречия, которые долгое время оставались неразрешенными.

Как отмечается в публикации, ключевой проблемой во взаимоотношениях стали различия в темпераментах и эмоциональном восприятии друг друга. Источник пояснил, что при редком общении стороны не шли на эмоциональные уступки, что неизбежно приводило к напряженности, однако в последнее время они стали контактировать чаще.

По информации издания, недавно между Зеленским и Будановым состоялся предметный разговор, в ходе которого были подняты все конфликтные вопросы и найдены пути их решения. В то же время некоторые другие собеседники «РБК-Украина» считают сообщения о масштабных противоречиях между президентом и главой его офиса преувеличенными и не соответствующими реальному положению дел.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне сообщений о переходе России к системным ударам по центрам принятия решений обсуждают возможную смену главкома ВСУ. По информации инсайдеров, место Александра Сырского может занять Буданов.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
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