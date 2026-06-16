Мужчина поджег дом с четырьмя спящими внутри детьми в отместку жене В Красноярском крае мужчина пытался сжечь четверых детей в отместку жене

Житель поселка Новая Сокса пытался сжечь четверых своих маленьких детей, разозлившись на жену, заявили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, мужчина вместе с супругой был в гостях у родственников, где они выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой.

Недовольный отказом супруги, мужчина ушел домой один. Зная, что в их доме <...> спят четверо его малолетних детей, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и совершил поджог, — отметили в СК.

Убедившись, что пламя разгорелось, злоумышленник сбежал. Детей спас проходящий мимо сосед, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. При этом дом полностью выгорел. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство четырех малолетних лиц и умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. На месте ЧП были обнаружены тела троих человек. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.