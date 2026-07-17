Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 12:15

«Госуслуги» не пустили школьника 10-й класс

Лантратова: школьника не зачислили в 10-й класс из-за сбоя на «Госуслугах»

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Железногорске Красноярского края школьника не зачислили в 10-й класс из-за технического сбоя при подаче заявления через портал «Госуслуги», сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале. Омбудсмен направила обращение прокурору Красноярского края с просьбой провести проверку и принять меры для защиты права несовершеннолетнего на получение среднего общего образования.

Абсурдная и возмутительная история произошла в Железногорске Красноярского края. Старшеклассника не зачислили в десятый класс из-за сбоя при подаче заявления на портале «Госуслуг», — говорится в сообщении.

В местном управлении образования матери школьника пояснили, что причиной отказа стало сбои в работе портала, и отказались вмешиваться в ситуацию в ручном режиме. Омбудсмен направила обращение прокурору Красноярского края Роману Тютюнику, в котором попросила провести проверку в целях защиты права несовершеннолетнего на получение среднего общего образования и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что любой школьник, который сдал ОГЭ и получил аттестат, может обучаться в 10-м классе. В ее аппарат уже поступили 10 обращений от родителей, детям которых отказали в зачислении в 10-й класс. Она отметила, что если в школе дефицит мест, то родители могут обратиться за помощью с зачислением в другую организацию к местным властям.

Регионы
Красноярский край
Яна Лантратова
Госуслуги
дети
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ
Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться
Пенсионерка из Саратова потеряла 2 млн рублей после интернет-голосования
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.