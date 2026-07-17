«Госуслуги» не пустили школьника 10-й класс

В Железногорске Красноярского края школьника не зачислили в 10-й класс из-за технического сбоя при подаче заявления через портал «Госуслуги», сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале. Омбудсмен направила обращение прокурору Красноярского края с просьбой провести проверку и принять меры для защиты права несовершеннолетнего на получение среднего общего образования.

Абсурдная и возмутительная история произошла в Железногорске Красноярского края. Старшеклассника не зачислили в десятый класс из-за сбоя при подаче заявления на портале «Госуслуг», — говорится в сообщении.

В местном управлении образования матери школьника пояснили, что причиной отказа стало сбои в работе портала, и отказались вмешиваться в ситуацию в ручном режиме. Омбудсмен направила обращение прокурору Красноярского края Роману Тютюнику, в котором попросила провести проверку в целях защиты права несовершеннолетнего на получение среднего общего образования и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что любой школьник, который сдал ОГЭ и получил аттестат, может обучаться в 10-м классе. В ее аппарат уже поступили 10 обращений от родителей, детям которых отказали в зачислении в 10-й класс. Она отметила, что если в школе дефицит мест, то родители могут обратиться за помощью с зачислением в другую организацию к местным властям.