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17 июля 2026 в 11:35

Телеведущий из Италии рассказал о бешеной популярности «Маши и Медведя»

Телеведущий Арнальди: мультсериал «Маша и Медведь» стал очень популярен в Италии

Ростовая кукла на премьере мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» Ростовая кукла на премьере мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
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Российский мультсериал «Маша и Медведь» очень популярен среди детей в Италии, рассказал итальянский телеведущий Федерико Арнальди в интервью Георгию Лобушкину. По его словам, проект стал настоящим феноменом. Видео доступно в «VK Видео».

В Италии в какой-то момент все дети только о Маше со своим Медведем [и говорили]. Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде, — сказал Арнальди.

В ходе разговора Арнальди также рассказал о трудностях при изучении русского языка — особую сложность у него вызывает слово «достопримечательность». Кроме того, итальянец поделился впечатлениями о праздновании Нового года в России, признавшись, что его удивляет отсутствие свежих овощей и листьев салата в традиционном салате оливье.

Ранее в Великобритании призвали запретить мультсериал «Маша и Медведь». Группа парламентариев пожаловалась на присутствие советской военной символики. В компании Animaccord тем временем подчеркнули, что бизнес всегда был частным и никогда не получал государственного финансирования.

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