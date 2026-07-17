Телеведущий из Италии рассказал о бешеной популярности «Маши и Медведя» Телеведущий Арнальди: мультсериал «Маша и Медведь» стал очень популярен в Италии

Российский мультсериал «Маша и Медведь» очень популярен среди детей в Италии, рассказал итальянский телеведущий Федерико Арнальди в интервью Георгию Лобушкину. По его словам, проект стал настоящим феноменом. Видео доступно в «VK Видео».

В Италии в какой-то момент все дети только о Маше со своим Медведем [и говорили]. Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде, — сказал Арнальди.

В ходе разговора Арнальди также рассказал о трудностях при изучении русского языка — особую сложность у него вызывает слово «достопримечательность». Кроме того, итальянец поделился впечатлениями о праздновании Нового года в России, признавшись, что его удивляет отсутствие свежих овощей и листьев салата в традиционном салате оливье.

Ранее в Великобритании призвали запретить мультсериал «Маша и Медведь». Группа парламентариев пожаловалась на присутствие советской военной символики. В компании Animaccord тем временем подчеркнули, что бизнес всегда был частным и никогда не получал государственного финансирования.