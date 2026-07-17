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17 июля 2026 в 12:59

Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пришел в тюремный комплекс «Райкерс», чтобы вместе с заключенными посмотреть полуфинал Чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Аргентины, передает Associated Press. По информации издания, это стало наградой для более чем 100 заключенных за примерное поведение.

Собравшиеся сидели за столами перед большим проекционным экраном, установленным в спортзале тюремного комплекса. Также заключенным предложили свежеприготовленные блюда от кейтеринговой компании. Перед началом матча Мамдани обсудил с осужденными, кто, по их мнению, выиграет.

Чемпионат мира стал волшебным событием для всего города. Эти люди — ньюйоркцы, и они останутся ньюйоркцами после освобождения из «Райкерс», — отметил мэр.

Ранее экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что в финале чемпионата мира 2026 года все решит случай. Спортсмен отметил, что ему будет сложно наблюдать за противостоянием двух любимых сборных — Испании и Аргентины.

До этого стало известно, что матч между Аргентиной и Испанией могут отложить из-за бушующих лесных пожаров в Канаде. Дым уже распространился по нескольким городам на севере США. Сборные двух стран должны встретиться 19 июля на стадионе New York New Jersey.

США
Нью-Йорк
Зохран Мамдани
ЧМ-2026
заключенные
Футбол
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