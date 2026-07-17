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17 июля 2026 в 12:42

Пенсионерка из Саратова потеряла 2 млн рублей после интернет-голосования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Саратове пенсионерка решила принять участие в онлайн-голосовании за благоустройство, сообщает телеканал «Саратов 24». Чтобы подтвердить голос, она ввела код из СМС — после этого аккаунт на «Госуслугах» взломали.

Сообщается, что затем женщине позвонили «сотрудники банков» и «полиции» и убедили перевести все сбережения на «безопасный» счет через посредника. 7 июля потерпевшая обратилась в полицию — по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Оперативники задержали 51‑летнюю женщину-курьера. Она рассказала, что нашла подработку на сайте вакансий: неизвестный предложил забирать деньги у людей. Сейчас она под стражей, полиция ищет организаторов схемы.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули на 1 млн рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег. По данным следствия, после того как подросток познакомилась с незнакомцем в Сети и раскрыла ему личные сведения, ей начали звонить люди, представляющиеся представителями правоохранительных органов.

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