Пенсионерка из Саратова потеряла 2 млн рублей после интернет-голосования

В Саратове пенсионерка решила принять участие в онлайн-голосовании за благоустройство, сообщает телеканал «Саратов 24». Чтобы подтвердить голос, она ввела код из СМС — после этого аккаунт на «Госуслугах» взломали.

Сообщается, что затем женщине позвонили «сотрудники банков» и «полиции» и убедили перевести все сбережения на «безопасный» счет через посредника. 7 июля потерпевшая обратилась в полицию — по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Оперативники задержали 51‑летнюю женщину-курьера. Она рассказала, что нашла подработку на сайте вакансий: неизвестный предложил забирать деньги у людей. Сейчас она под стражей, полиция ищет организаторов схемы.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули на 1 млн рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег. По данным следствия, после того как подросток познакомилась с незнакомцем в Сети и раскрыла ему личные сведения, ей начали звонить люди, представляющиеся представителями правоохранительных органов.