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16 июня 2026 в 10:25

«Только на танке»: в России высмеяли запрет на въезд в ЕС участникам СВО

Рогов: планы Еросоюза запретить участникам СВО въезд в Шенгенскую зону смешны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал в беседе с РИА Новости смешными планы Евросоюза составить списки участников СВО для запрета на въезд в Шенгенскую зону. Он отметил, что отдых в европейских странах, где при власти находятся русофобы у граждан РФ не в приоритете.

Заявление Каллас выглядит смешно и напоминает мне старый анекдот, когда у пожилого человека спросили, бывал ли он в Европе, а он ответил, что только на танке, — сказал Рогов.

До этого ЕС ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу Москве танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

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