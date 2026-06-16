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16 июня 2026 в 09:56

Известный шоумен оказался в больнице без сознания после игр с мечом

Комик Пэдди Янг попал в больницу после травмы руки самурайским мечом

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британский комик Пэдди Янг сообщил в соцсетях, что оказался в больнице после неосторожного обращения с самурайским мечом. Шоумен опубликовал снимок из медицинского учреждения, на котором он позирует с перевязанной левой рукой. По его словам, он серьезно порезал палец и повредил сухожилие.

Спасибо тебе, Сэм (приятель комика. — NEWS.ru), за то, что ты принес мне домой самурайский меч и убежал, когда я потерял сознание, — написал Янг.

Ранее телеведущей и певице Ольге Бузовой потребовалась экстренная медицинская помощь после травмы, полученной дома. Знаменитость упала в душе и рассекла колено. Приехавшие к ней домой врачи не обнаружили признаков открытого перелома.

До этого Бузова призналась, что травма оказалась серьезной, поэтому врачи пока не торопятся с прогнозами. Певица рассказала, что сейчас испытывает проблемы со сном из-за болей в колене и переживает из-за долгого больничного, который заставит отменить планы.

Также нападающий клуба Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Норильск» Егор Ядыкин скончался в возрасте 21 года. Спортсмен рано утром потянулся за ружьем, случайно задел курок, и оно выстрелило в молодого человека.

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